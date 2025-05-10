عراقي يتألق في بطولة العالم للناشئين للتايكواندو ويتوقف عند ربع النهائي

شفق نيوز/ سجّل اللاعب العراقي أمين إبراهيم مشاركة متميزة في بطولة العالم للناشئين للتايكواندو، التي استضافتها مدينة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجح في بلوغ دور الثمانية "ربع النهائي" بعد سلسلة من الانتصارات القوية.

وقال إعلامي اتحاد التايكواندو أحمد الغراوي لوكالة شفق نيوز إن اللاعب أمين افتتح مشواره في البطولة بانتصار مستحق على لاعب المنتخب الإيراني، مقدماً أداءً فنياً مميزاً ضمن له التأهل إلى دور الـ16.

وأضاف أن اللاعب الواعد أمين واصل تألقه، متغلباً على منافسه الروسي بعد مباراة قوية جداً، حجز من خلالها مكاناً في دور الثمانية.

وأشار الغراوي إلى أن أمين واجه في الدور ربع النهائي تحدياً كبيراً أمام لاعب منتخب كوريا الجنوبية، ورغم أدائه القتالي وروحه العالية، خسر المواجهة ليودع البطولة بعد مشوار مشرّف.

وختم الغراوي بالقول إن هذه المشاركة تُعد من أبرز المحطات في مسيرة اللاعب الصاعد، حيث أظهر خلالها قدرات فنية عالية ومستوى تنافسياً يؤهله ليكون من الأسماء الواعدة في رياضة التايكواندو على الساحة الدولية.