عراقي يتوج بلقب بطولة محاربي الإمارات الدولية للفنون القتالية (MMA)

شفق نيوز/ حقق البطل الدولي العراقي عيسى سالم، يوم الجمعة، لقب بطولة محاربي الإمارات الدولية uae warriors championship للفنون القتالية المختلطة (MMA) لوزن 61 كغم بعد فوزه على منافسه البطل الجزائي عبد القادر صوان.

وانطلقت اليوم منافسات بطولة محاربي الإمارات الدولية uae warriors championship في الإمارات وهي اللعبة القتالية المصنفة الخامسة على العالم من حيث القوة والاحترافية.

ويمثل الوفد العراقي كل من رائد جميل عباس رئيساً للوفد وعبدالله عبدالسلام علي مدرباً وأحمد جميل عباس ادراياً، علاء عبد الرحمن مشرفا، واللاعبين حسين سالم سعود وعيسى سالم نجم.

وعلى هامش البطولة حصل على عدد من مناصب في الاتحاد العربي لرياضة الجيت كون دو، بعد تأسيس اللجان الخاصة بعمل الهيئة الإدارية للإتحاد.

إذ تم اختيار الأمين العام للاتحاد العراقي للجيت كون دو ، علاء كفاح المهداوي رئيسا للجنة الحكام الى جانب منصب نائب رئيس لجنة المحترفين، كما تم اختيار الدكتور عثمان جابر العلي أمين سر اللجنة الفنية، وجيان ثائر كريم عضوا في اللجنة النسوية، وعصام قاسم حسن عضوا في اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات، إلى جانب اختيار الإعلاميين حيدر عبدالجليل كريم و علي مهدي عنب كأعضاء في اللجنة الإعلامية للاتحاد العربي.