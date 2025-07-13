عراقي موهوب يخطف لقب هداف الدوري الهولندي للفئات العمرية

شفق نيوز– أوتريخت

توج اللاعب الهولندي من أصل عراقي، ياسين زياد طارق (11 عاماً)، بلقب هداف دوري الفئات العمرية في مقاطعة أوتريخت الهولندية، بعد تسجيله 28 هدفًا خلال الموسم الكروي الذي انتهى مؤخرًا.

ويشغل طارق مركز الهجوم ضمن صفوف نادي SVW Gorinchem، ويُعد من أبرز المواهب الكروية الواعدة التي يُتوقع لها مستقبل لافت في الملاعب الأوروبية.

ويحظى اللاعب بمتابعة خاصة من أندية دوري الفئات العمرية الممتاز الهولندي، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما يخضع حالياً لتدريبات مكثفة تحت إشراف مدربين مختصين، إلى جانب الطاقم التدريبي لناديه، ومن بينهم المدرب الكولومبي ألبرتو كارسيا.