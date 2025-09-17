عراقي بارالمبي يفوز بذهبية بطولة العالم للمبارزة

شفق نيوز- بغداد

أعلن أمين سر الاتحاد العراقي للمبارزة البرالمبية إبراهيم صادق، عن تتويج المبارز العراقي البارالمبي زين العابدين غيلان، بالمركز الاول في بطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها اندنوسيا.

وقال صادق لوكالة شفق نيوز، إن "التتويج يعد إنجازاً تاريخياً لاول مرة بفوزه بالميدالية الذهبية في فعالية المبارزة الفردية ضمن منافسات بطولة العالم للمبارزة المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة من مختلف القارات".

وأضاف أن "اللاعب غيلان ختم مشواره بنجاح بعد فوزه في اللقاء النهائي، على نظيرة الاماني وحصوله على الميدالية الذهبية بجدارة واستحقاق".

وأوضح أن "زين العابدين غيلان أثبت أن لاعبينا لديهم القدرة على تحقيق الإنجازات في أقوى البطولات العالمية، وهذا الفوز هو ثمرة جهد كبير وعمل متواصل من اللاعب، ومدربه، والكوادر الداعمة في الاتحاد العراقي للمبارزة البرالمبية".