عراقيون يصمدون في نصف درجة الغليان لرؤية "رونالدو"

شفق نيوز/ توافد الجمهور العراقي منذ الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، إلى بوابة ملعب المدينة في العاصمة بغداد للحصول على تذاكر مباراة النصر السعودي والشرطة.

وأكد العديد من الحضور لمراسل وكالة شفق نيوز، أنهم جاءوا مبكرًا لتفادي نفاد التذاكر وضمان فرصة مشاهدة النجم العالمي كريستيانو رونالدو يلعب في منطقة الحبيبية في بغداد على أرض ملعب المدينة.

وقد حُدد وقت بيع تذاكر المباراة التي تجمع بين فريقي النصر السعودي والشرطة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا النخبة في المراكز المعتمدة، حيث يبدأ البيع في الساعة 5 مساءً.

ويستمر تواجد الجمهور العراقي لإنتظار انطلاق بيع التذاكر عصرا على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي اقتربت من 50 درجة مئوية.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 10 و15 و25 ألف دينار عراقي حسب المواقع المعتمدة.

وأوضحت إدارة نادي الشرطة، أن نادي النصر السعودي سيصل إلى بغداد على متن طائرة خاصة، وقد تم تأمين جميع وسائل النقل والإقامة واحتياجات الفريق.

وقال وهاب الطائي، مشرف نادي الشرطة وعضو إدارة النادي، لشفق نيوز: "لقد أنجزنا تأشيرة دخول كريستيانو رونالدو ووفد نادي النصر لدخولهم العراق لخوض مباراة الشرطة والنصر يوم الاثنين المقبل."

وأشار الطائي إلى أن المباراة ستُقام تحديدًا في ملعب المدينة بدلاً من ملعبي الشعب والزوراء، نظراً لأن ملعب المدينة مرخص دولياً، بينما الملعبين الآخرين غير مرخصين.

إلى ذلك أشارت تقارير صحفية، إلى أن "جورجينا" تعلن عدم مرافقتها "كريستيانو رونالدو" إلى بغداد وستبقى في الرياض، وذلك رغم صدور تأشيرة الدخول الى العراق.