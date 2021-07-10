عراقيل نيابية في امتيازات قانون الأندية الرياضية

شفق نيوز/ كشفت لجنة الشباب والرياضة النيابية، يوم السبت، عن عراقيل في الامتيازات الممنوحة بقانون الاندية، فيما لفتت إلى وجود اعتراض نيابي أخر التصويت على القانون.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي، لوكالة شفق نيوز، إن لجنته "تسلمت ملاحظات النواب والكتل السياسية المعترضة على قانون الأندية الرياضة"، مشيراً إلى "إجراء تعديل بسيط على بعض مواد قانون الأندية الرياضية من أصل 29 مادة".

وأضاف عليوي، أن "عدداً كبيراً من النواب اعترضوا على الامتيازات والصلاحيات الكبيرة التي منحت الأندية الرياضية من خلال هذا القانون"، مؤكداً أن "القانون يدعم الأنشطة الرياضية دون انتظار الدعم المالي المقدم من قبل الحكومة".

وتابع أن "اللجنة بررت الامتيازات التي منحت الأندية من خلال القانون، واعتبارها متشابهة الأندية العالمية ويجب أن تتطور وتخضع للمعايير الدولية من أجل تطوير الجانب الرياضي بالعراق".

وخلص رئيس اللجنة الشباب والرياضة النيابية، إلى القول إن "القانون يصب بمصلحة الأندية الرياضية وسيتم إدراج القانون للتصويت، في جدول أعمال الجلسة المقبلة".