عراقية تظفر بلقب هداف الدوري السعودي النسوي لكرة الصالات

شفق نيوز/ توجت لاعبة المنتخب الوطني العراقي المحترفة في نادي الهلال السعودي الكوردية شوخان نور الدين صالحي، بلقب هداف الدوري السعودي لكرة الصالات .

وقال عضو اتحاد الكرة ، رئيس اللجنة النسوية فراس بحر العلوم لشفق نيوز، ان شوخان توجت بلقب الهداف بعد انتهاء الدوري السعودي برصيد 43 هدفا في 14 مباراة خاضتها مع فريقها السعودي لتعكس صورة مشرفة للكرة النسوية العراقية .

واضاف ان اللاعبة شوخان نور الدين، هدافة من الطراز الجيد وسبق لها ان حصلت على لقب هداف الدوري الممتاز العراقي لكرة الصالات مع فريق غاز الشمال العراقي في بطولتين .

وبين بحر العلوم، ان اللاعبة العراقية شوخان برزت بشكل ملفت في بطولة غرب آسيا للصالات التي توج بلقبها العراق ، مما دعا فرق توجه دعواتها للتعاقد مع لاعبات منتخبنا النسوي لتحط الرحال بالدوري السعودي مع فريق الهلال.