عراقية تحصد برونزيتين في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال

شفق نيوز- الدوحة

أحرزت رباعة المنتخب العراقي، ولاعبة نادي جامعة جيهان أربيل، دريا محمد جعفر، مساء اليوم الاثنين، وسامين برونزيين في رفعتَي النتر والمجموع ضمن منافسات فئة 58 كغم، خلال بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال لفئة النساء المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي قاسم شلاكة لوكالة شفق نيوز إن "الوسام تحقق بعد منافسات قوية وشرسة شهدت مشاركة نخبة من رباعات السعودية وسوريا والإمارات".

وأضاف أن "تتويج دريا محمد جعفر جاء ثمرة للأداء المميز والثبات الفني الذي قدمته على منصة المنافسة، مؤكدة قدرتها على مجاراة الأسماء البارزة في البطولة، في إنجاز يعكس التطور المتصاعد لمستوى رباعات العراق وحضورهن الفاعل على الساحة الإقليمية".

وأكد أن البطولة تشهد يوم غد الثلاثاء مشاركة الرباعة لجين حازم في منافسات فئة 63 كغم، حيث ستنطلق محاولاتها في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد، وسط تطلعات كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية تضاف إلى سجل الإنجازات العراقية في البطولة.