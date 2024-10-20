عراقية تحرز ميداليتين برونزيتين في بطولة غرب آسيا بالريشة الطائرة

شفق نيوز/حققت الطالبة أرينا زبير عبد السلام، إحدى طالبات الصف الثالث في متوسطة الوفاء للبنات التابعة لمديرية تربية كركوك، إنجازاً رياضياً مميزاً خلال مشاركتها بصفوف المنتخب الوطني العراقي في بطولة غرب آسيا للناشئين برياضة الريشة الطائرة، التي أقيمت في سلطنة عُمان.

وقال مدير عام تربية كركوك منصور مذري سلوم لوكالة شفق نيوز، إن "أرينا زبير عبد السلام تمكنت من إحراز ميداليتين برونزيتين تحت فئة 15 سنة، مما يبرز موهبتها وإصرارها على النجاح في هذا المجال، إذ تأتي هذه البطولة ضمن نشاطات الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، والتي تجمع أفضل اللاعبين من مختلف الدول".

وتابع" فوز ارينا هو محط فخر واعتزاز بهذا الإنجاز والنجاح في مسيرتها الرياضية والأكاديمية، لتكون قدوةً لباقي الطالبات في تحقيق أحلامهن وطموحاتهن".