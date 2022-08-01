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عراقيان ينالان جائزتيّ أفضل لاعب في ختام بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-01T09:58:17+0000
عراقيان ينالان جائزتيّ أفضل لاعب في ختام بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الاثنين، عن نيل لاعبين اثنين من منتخب العراق جائزة أفضل لاعب في بطولة غرب اسيا التي اقيمت في السعودية.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد عباس هندي، لوكالة شفق نيوز "لقد نال لاعب المنتخب العراقي الشاب مصطفى عايد، جائزة أفضل لاعب مستقبل في البطولة كما حصل لاعب منتخب العراق الليبرو عبد الله أنور على أفضل لاعب حر في البطولة".

وحسم منتخب شباب العراق امس المواجهة أمام نظيره اللبناني بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع 25-20، و25-12، و26-28، و20-25، و15-12 لينال الميدالية البرونزية في بطولة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة.

وكان المنتخب السعودي للكرة الطائرة توج مساء امس الأحد، بلقب بطولة غرب آسيا للشباب، بعد تغلبه على نظيره البحريني 3-0، على الصالة الرئيسية بمدينة القطيف.

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