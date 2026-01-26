عراقيان يقودان نزالات بطولة الملك الدولية للملاكمة في الأردن

شفق نيوز- عمان

كلف الاتحاد الأردني للملاكمة، يوم الاثنين، الحكمين الدوليين العراقيين حمزة إسماعيل خليل وسيف علي تكليف، إلى جانب عدد من أفضل الحكام الآسيويين والعرب، لقيادة نزالات بطولة الملك الدولية الأولى.

وتقام البطولة في العاصمة الأردنية عمّان خلال المدة من الثلاثين من شهر كانون الثاني الحالي، وتستمر حتى الرابع من شهر شباط المقبل.

وتشارك في البطولة الدولية نخبة من أفضل وأقوى الأندية العربية والقارية على مستوى رياضة الملاكمة.

ويُشار إلى أن الحكم الدولي حمزة إسماعيل خليل سبق له قيادة عدد من النزالات المهمة في الأدوار الأولى لدورة الألعاب الآسيوية، وكذلك الأدوار النهائية التي جمعت نخبة من أبرز وأقوى ملاكمي القارة الصفراء، في المنافسات التي جرت بمملكة البحرين خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي، إذ نجح في قيادتها إلى برّ الأمان، ليحصل على إشادة كبيرة من لجنة التقييم التابعة إلى الاتحاد الدولي للعبة.