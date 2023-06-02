عراقيان يقودان مباريات أندية آسيا لكرة اليد

شفق نيوز / يشارك الحكمان العراقيان الدوليان لكرة اليد، فاضل كاظم وخالد شاكر، في قيادة مباريات ضمن بطولة أندية آسيا لكرة اليد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الآسيوي للعبة رشح الحكمان العراقيان الدوليان فاضل كاظم وخالد شاكر لقيادة مباريات أكبر بطولة آسيوية للأندية الأبطال التي تنطلق اليوم في إيران، وتستمر لغاية 12 من الشهر الجاري".

وأضاف رياض، أن "اختيار كاظم وشاكر، من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، جاء في ضوء ما قدماه من مستويات مميزة عند تكليفهما في مختلف البطولات العربية والقارية والعالمية إلى جانب مشاركات عديدة أخرى".

وأشار رئيس الاتحاد العراقي، إلى أن "الاتحاد الآسيوي، قرر إقامة البطولة في إيران، بعد التأكد من البنى التحتية والإمكانيات اللازمة لإقامة الدورة في مدينة أصفهان وسط البلاد".

يذكر أن إيران كانت قد استضافت بطولة كرة اليد الساحلية، لفئتي الكبار والناشئين، في آذار 2022.