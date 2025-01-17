عراقيان يحققان نتائج متقدمة في بطولة غرب ووسط آسيا للتنس

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الجمعة، عن تحقيق لاعبين من المنتخب نتائج متقدمة في بطولة غرب ووسط آسيا للعبة.

وقال رئيس الاتحاد سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن لاعب المنتخب العراقي، حسن علي، حصل على المركز الثاني في بطولة الاتحاد الدولي والآسيوي لغرب ووسط آسيا تحت 14 سنة "بنين"، بعد تحقيق نتائج باهرة في المنافسات التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط.

وأضاف أن لاعبي المنتخب حسن علي، وأحمد مهند، حققا المركز الثالث في منافسات الزوجي للبطولة ذاتها، كما حصل أحمد مهند على المركز السابع في البطولة.

وبين العكيلي أن البطولة شهدت مشاركة آسيوية واسعة لأبطال اللعبة من المصنفين في بلدانهم لأعمار تحت 14 سنة، لافتاً إلى أن عدد اللاعبين المشاركين وصل إلى 27 مشاركاً يمثلون 13 دولة، وهي كل من: العراق، وسلطنة عُمان، والأردن، والبحرين، والكويت، ولبنان، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات، واليمن، وقيرغيستان، وطاجيكستان.