عراقيان يحصلان على جائزة الهداف والأفضل في بطولة عربية لكرة السلة

شفق نيوز / أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، حصول لاعبين عراقيين على جائزتي (الهداف، والأفضل) في البطولة العربية الثالثة 3x3 لكرة السلة.

وقال العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المنظمة سلمت اللاعب (علي مؤيد إسماعيل) جائزة أفضل (دانك) في السباق الفردي المصاحب للبطولة العربية الثالثة 3x3 لكرة السلة، وللاعب (حسان علي) جائزة أفضل لاعب في البطولة".

وأضاف أن "المنتخب العراقي لكرة السلة، يواصل استعداداته لخوض مباريات تصفيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة".

وتوج المنتخب العراقي لكرة السلة 3x3، أمس الثلاثاء، بلقب البطولة العربية بنسختها الثالثة، 2023 بعد فوزه على المنتخب الموريتاني 21-17.

وكان منتخب العراق لكرة السلة، قد وصل الأحد الماضي إلى العاصمة القطرية الدوحة، للإقامة في معسكر تدريبي خارجي يستمر 10 أيام، قبل الدخول في تصفيات المنافسات الآسيوية والتي ستجمعه مع المنتخب القطري والإماراتي والعماني.