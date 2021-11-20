عراقيان يتأهلان إلى نهائي بطولة العالم لـ"الكيكو شنكاي"

شفق نيوز/ تأهل العراقيان ابراهيم زكم واسحاق علي، يوم السبت، الى نهائي بطولة العالم للكيكو شنكاي الجارية حاليا في بولندا بقيادة مدرب المنتخب الشيهان عامر محمد.

وبذلك ضمن العراق ميداليتين جديدتين ليصبح المجموع (5) ميداليات ملونة من (8) لاعبين وهو انجاز كبير للكيكوشنكاي العراقي في المحافل العالمية.

وكلف الاتحاد الدولي مهمة تحكيم (نهائيات) البطولة الى حكمينا الدوليين عدنان المهداوي وامجد عبد الرحمن لادارة النزال .

وتم أختيار الهانشي عمار عدنان وهيب ، رئيس الأتحاد العراقي المركزي للكيكوشنكاي نائب رئيس الاتحاد العربي ، (خبيرا مفوضا) على منطقة آسيا في تركيبة الأتحاد الدولي.