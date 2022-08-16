عراقيان يتأهلان إلى النزال النهائي لبطولة العالم للشباب بالمواي تاي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-16T13:58:17+0000
عراقيان يتأهلان إلى النزال النهائي لبطولة العالم للشباب بالمواي تاي

شفق نيوز/ تأهل لاعبان من المنتخب العراقي للمواي تاي، يوم الثلاثاء، الى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للشباب والجارية في ماليزيا.

وقال أحمد زكي المنسق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب فاضل عباس فاز على اللاعب المصري ليضمن الصعود الى النزال النهائي، كما فاز اللاعب مصطفى اسامة على اللاعب السعودي لكي يضمن الصعود للنزال النهائي ايضا".

وأضاف، "لقد اكتفى كل من لاعبينا ، علي محمود وعبدالله خليل ويوسف خالد وصلاح حسن و حيدر علي بالميداليات البرونزية بعد جهد كبير وشجاعة فائقة في نزالات قوية خاضوها، بينما خسر اللاعب عباس عبد الحسن بسبب صعود وزنه".

وتابع زكي، "سيتنافس ابطالنا يوسف خالد ومصطفى عبد الرسول وحيدر علي وفاضل عباس وعلي محمود على المراكز المتقدمة في فعالية الواي كرو بعد غد، بينما سيلعب يوم غد لاعبا المنتخب العراقي ياسر غسان وحسين كامل على المربع الذهبي مع الروسي والإماراتي ببطولة العالم للمواي تاي للشباب بماليزيا".

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