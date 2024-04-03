عراقيان يبلغان الأدوار النهائية في بطولة أنطاليا الدولية للتنس

شفق نيوز/ تأهل لاعبا المنتخب العراقي للتنس، عادل مصطفى، إلى المباراة النهائية، وأكرم مصطفى إلى الدور نصف النهائي من بطولة أنطاليا الدولية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب عادل تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة أنطاليا الدولية بعد تحقيقه الفوز على اللاعب الروسي المصنف 37 لفئته، وسيلاقي في مباراة التتويج لاعب منتخب تركيا بعد غد الجمعة".

واضاف العگيلي، أن لاعب المنتخب العراقي أكرم مصطفى تمكن من تحقيق الفوز على لاعب منتخب ألمانيا في منافسات فئة 40 سنة، وتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، وسيلاقي لاعب منتخب ألمانيا يوم غد الخميس، في مواجهة وصفها المتابعون بالنهائي المبكر.

وأوضح أن "مواجهتي اليوم شهدتا تنافساً قوياً بين الطرفين وقد حُسمتا لصالح اللاعبين العراقيين بجدارة، ليتأهل الكابتن أكرم مصطفى لنصف نهائي البطولة لفئة 40 سنة، وعادل مصطفى إلى المباراة النهائية من البطولة".