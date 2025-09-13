عراقيان احدهما يحرز فضية آسيوية بالتجديف والآخر يتأهل للأولمبياد

شفق نيوز- بغداد

حقق اللاعب العراقي محمد كريم، يوم السبت، إنجازاً مهماً بحصوله على الميدالية الفضية في فردي سباق التجديف الشاطئي للمتقدمين ضمن منافسات بطولة آسيا للمتقدمين الجارية حالياً في الصين.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتجديف عبد السلام خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "السباق النهائي شهد منافسة قوية، حيث خسر محمد كريم بصعوبة أمام نظيره الصيني الذي نال الذهبية"، مؤكداً أن "الأداء الذي قدمه اللاعب العراقي كان مشرفاً ويعكس تطور مستوى التجديف العراقي".

وأضاف أن "اللاعب أحمد إبراهيم حقق المركز الرابع في البطولة، إلا أنه تمكن من انتزاع بطاقة التأهل إلى أولمبياد الشباب الذي سيقام العام المقبل في العاصمة السنغالية داكار، ليضيف إنجازاً آخر لمنتخب العراق للتجذيف".

وأوضح خلف أن "البطولة الحالية تعد من أقوى البطولات الآسيوية، نظراً لمشاركة نخبة من أبطال اللعبة على مستوى القارة"، مشيراً إلى أن "النتائج المحققة تؤكد الاستعداد الجيد والثقة العالية لدى اللاعبين العراقيين".

وأثنى رئيس الاتحاد على "الدعم الكبير الذي قدمه رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، والمكتب التنفيذي، والذي كان له الأثر الإيجابي في تحفيز اللاعبين وتحقيق هذه النتائج المتميزة".

يُذكر أن العراق شارك في بطولة آسيا للتجديف بلاعبين اثنين فقط، هما محمد كريم الذي أحرز الفضية، وأحمد إبراهيم الذي جاء رابعاً وتأهل لأولمبياد الشباب، في مشاركة تُعد ناجحة بكل المقاييس.