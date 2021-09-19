عراقيات يشاركن في بطولة العالم لتحدي المهارات ويصطدمن بإسبانيا

شفق نيوز/ أجرت اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة اليوم، اختبارات للاعبات منتخب تحدي المهارات الأساسية، تمهيدا لمشاركتهن في بطولة العالم لتحدي المهارات الأساسية المقرر إقامتها يومي 9 و10 من شهر تشرين الأول المقبل، في العاصمة بغداد.

وجرت عملية اختبارات لاعبات العراق، على قاعة الشعب للالعاب الرياضية في بغداد.

وقال رئيس اتحاد السلة، حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "40 دولة تأهلت لهذه البطولة بعد تصفيات المرحلة الثانية، وبضمنها العراق"، مبيناً أن "الفرق الأربعين قسمت إلى مجاميع، وأوقعت القرعة المنتخب في مجموعة تضم إسبانيا وبورتريكا".

وأشار إلى أن "نظام البطولة، هو أن كل منتخب يجري منافساته في بلده بسبب الظرف الصحي الراهن"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الدولي يخصص لكل منتخب حكماً دولياً يقوم بمتابعة المباريات ويسجل عدد النقاط والمهارات كما يتم تصوير كل لقاء ويرسله للاتحاد الدولي في غضون ساعتين من انتهاء التنقيط والتسجيل".

وبحسب العميدي، شكل اتحاد السلة، لجنة متخصصة للإشراف على اختيار اللاعبين، وتألفت من (حيدر جمعة) رئيساً، وعضوية (يسار صبيح، رزكار رؤوف)، والإشراف العام (وسن حنون).