عدّاء عراقي يحصد فضية آسيا تحت 23 عاماً ويحطم رقماً قياسياً

شفق نيوز- بغداد

أكد المنسق الاعلامي لاتحاد العاب القوى ميثم الحسني، يوم الخميس، أن العداء العراقي فلاح حسن أحرز الميدالية الفضية في سباق 100 متر ضمن منافسات بطولة آسيا للرجال تحت 23 عاماً، التي انطلقت في مدينة أوردوس الصينية، بعدما سجل زمناً قدره 10.21 ثانية، محطماً الرقم القياسي العراقي في هذه الفعالية.

وأوضح الحسني، لوكالة شفق نيوز أن فلاح حسن حل في المركز الثاني خلف العداء الماليزي محمد عزيم، الذي توج بالميدالية الذهبية بزمن 10.17 ثانية، فيما جاء العداء القطري صلاح نور، في المركز الثالث بزمن 10.23 ثانية.

واشار الحسني إلى أن وفد العراق واجه مشقة كبيرة في رحلة الوصول إلى مدينة أوردوس، إذ تنقل عبر 4 طائرات، بعد أن انطلقت الرحلة يوم الاثنين الماضي، واستغرقت يومين قبل الوصول إلى الصين، إلا أن إرهاق السفر لم يمنع فلاح حسن، من تقديم أداء مميز، مستهلاً مشاركة العراق بإحراز ميدالية آسيوية وتحقيق رقم عراقي جديد في سباق 100 متر.