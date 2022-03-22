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عدي الربيعي يفوز بعضوية الاتحاد العربي للجودو

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-22T10:36:15+0000
عدي الربيعي يفوز بعضوية الاتحاد العربي للجودو

شفق نيوز/ فاز نائب رئيس الاتحاد العراقي عدي الربيعي بعضوية الاتحاد العربي للجودو في المؤتمر الانتخابي الذي جرى اليوم الثلاثاء على هامش البطولة العربية في العاصمة الاردنية عمان.

وقال الربيعي لوكالة شفق نيوز؛ ان ترشيحه جاء بدعم مباشر من رئيس الاتحاد العراقي سمير الموسوي لشغل منصب العضوية في الاتحاد العربي وتمثيل العراق في الكابينة الجديدة.

وأضاف أن الانتخابات جرت على هامش البطولة العربية المقامة في الأردن بمشاركة منتخبي العراق للشباب والمتقدمين .

وبهذا المنصب الجديد بات الاتحاد العراقي للجودو يمتلك صوتين في الاتحادات الخارجية إذ يشغل رئيس الاتحاد سمير الموسوي منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي باللعبة.

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