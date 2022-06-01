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عدنان درجال يمثل امام محكمة استئناف بغداد.. وثائق

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-01T16:16:31+0000
عدنان درجال يمثل امام محكمة استئناف بغداد.. وثائق

شفق نيوز/ قال مدير شركة "كلوبال سبورت" فلاح منفي، اليوم الاربعاء، إن صبره نفذ من تصرفات وزارة الشباب والرياضة ووعودها، سيما الدائرة الهندسية التي لا تستمع حتى لتوجيهات الوزير عدنان درجال.

وأضاف منفي، لوكالة شفق نيوز، أنه بعد ستة اشهر من المماطلة والوعود لم نصل الى نتيجة، ومازلت اطلب الوزارة مايقارب عشرة مليارات دينار، فيما يخص ملعب المدينة ببغداد، مبيناً أنه رفع شكوى ضد الوزارة في المحاكم العراقية بعد ان طفح الكيل ونفذ الصبر، وفق تعبيره.

وأوضح أن الدعوى ستبدأ بتأريح 21 من الشهر الجاري ولابد من حضور المدعي عليه وزير الشباب والرياضة لمحكمة استئناف بغداد/ الرصافة في الموعد المذكور للبدء بالاجراءات بغية استرداد حقي.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخ من تفاصيل الدعوى المقامة مع تاريخ تبليغ الوزير درجال للحضور.

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