عدنان درجال يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ حصد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، منصب رئيس اتحاد كرة القدم، في الانتخابات التي جرت ببغداد اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، انتخابات اختيار رئيس ونائبي واعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، جرت، اليوم، في فندق بابل ببغداد باشراف رئيس وأعضاء الهيئة التطبيعية المكلفين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأعلن بدايةً، رئيس التطبيعية عن اجراء الانتخابات لمنصب رئيس الاتحاد المحصور بين المرشحين للمنصب عدنان درجال وشرار حيدر .

وبعد اجراء التصويت السري والعد والفرز لـ 65 صوت للهيئة العامة، تبين أن 64 ورقة صالحة وورقة واحدة غير صالحة بسبب وضع علامتي X على الاسمين.

وفاز عدنان درجال وجمع 48 صوتاً مقابل 16 صوتاً لشرار حيدر .