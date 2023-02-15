عدنان درجال يعلن عبر شفق نيوز اطلاق دوري المحترفين بالتعاون مع "اللاليغا"

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد الكرة العراقي، اليوم الأربعاء، عن تطبيق نظام دوري المحترفين بالشراكة مع "اللاليغا" الاسبانية، في حين وصف هذه الخطوة بأنها "إيجابية" وتخدم الكرة العراقية على المستوى القاري.

وقال عدنان درجال لوكالة شفق نيوز إن "دوري المحترفين للموسم المقبل سيكون بالشراكة مع اللاليغا الاسبانية"، مبيناً انه "سيكون على مستوى عال يخدم كرتنا في كافة النواحي".

وأضاف رئيس الاتحاد العراقي "ستكون البطولة خطوة نحو البناء الصحيح ويتم خلالها بروز لاعبي نخبة جيدين".

ووصف درجال خطوة دوري المحترفين بأنها "ايجابية وستخدم الكرة العراقية ليكون لها مكاناً متميزاً في خارطة الكرة القارية، موضحاً بالقول أنه "بعدما ينجح الاتحاد العراقي في اقامة البطولة فلابد على الأندية المشاركة في الدوري العراقي توفير معايير التراخيص الآسيوية، بغية تطبيق نظام دوري المحترفين بتفاصيله".

وكان الاتحاد العراقي شدد في وقت سابق على ضرورة تطبيق نظام الاحتراف لتجنب استبعاد الأندية العراقية من المسابقات القارية في المواسم المقبلة.