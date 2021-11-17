عدنان درجال يعتذر: نحن في مرحلة بناء منتخب للمستقبل القريب

شفق نيوز / قدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اعتذاره للجماهير العراقية، عقب الأداء الذي قدمه المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر درجال، خلال حديثه في حفل جوائز "روانكَه" المنعقد في بغداد، والذي ترعاه إعلامياً وكالة شفق نيوز، "انا حزين، أرجو أن تتقبلوا الاعتذار، نحن في مرحلة بناء منتخب قوي يمثل العراق بشكل حقيقي في المستقبل القريب".

وقدم المنتخب العراقي لكرة القدم، أداء غير مرضٍ للجماهير العراقية، خلال مرحلة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر، وذلك بعد أن خسر مباراتين وتعادل في أربع، دون تحقيق الفوز.