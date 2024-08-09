عدنان درجال يطمئن الجمهور العراقي: لا خلاف مع كاساس

شفق نيوز/ طمأن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الجماهير العراقية اليوم الجمعة، بعدم وجودُ أية خلافاتٍ مع مدربِ منتخب العراق الوطنيّ خيسوس كاساس.

وقال درجال في حديث ورد لوكالة شفق نيوز؛ "اننا كاتحاد نود أن نكونَ بعيدين كل البُعدِ عن المناكفاتِ الإعلاميّة والتراشقِ عبر منصاتِ التواصل الاجتماعيّ، نؤكدُ أنه تمّ التواصلُ مع مدرب منتخبنا كاساس، وحلّ الإشكالياتِ وسوء الفهمِ الأخير، ولا يوجدُ أي شيءٍ الآن يُعكّر مسيرةَ منتخبنا الوطنيّ".

وأضاف "نطمئن الجميعَ بأن كاساس مستمرٌ في قيادةِ المنتخب، وندعو الجماهيرَ العراقيّة الكريمة ووسائلَ الإعلام الغراء كافة إلى مساندةِ المُنتخبِ في التصفياتِ والاستحقاقاتِ الرياضيّة المُرتقبة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة؛ حسم مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مصيره مع "أسود الرافدين"، فيما أعرب عن استغرابه من اتهامه بـ"الابتزاز" من قبل أحد مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، متوعداً بمقاضاة من وصفهم بـ"الكاذبين".

وكان مستشار رئيس الوزراء خالد كبيان، قد قال خلال لقاء على قناة العراقية الرياضية، رداً على سؤال حول مطالبة مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس بزيادة عقده "هذا أسلوب ابتزاز، كاساس لا يستحق الزيادة، وهناك رأي في الشارع أنه لم يحقق شيئاً، ولقد أخفقنا في بطولة آسيا وقد اتفق الخبراء على أن خطأ كاساس في التبديل الذي أجراه كان سبباً في خسارة منتخبنا أمام المنتخب الأردني".