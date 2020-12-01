برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

شفق نيوز/ افاد سلام عواد النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، بان "اجتماعا مهماً" سيعقد مساء اليوم يجمع سرمد عبد الاله رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المنتخب من قبل الجمعية العمومية والكابتن رعد حمودي.

وقال عواد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاجتماع سيكون تحت رعاية كتلة سائرون والذي دعا له رئيس تحالف سائرون في مجلس النواب نبيل الطرفي، وبتواجد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي".

واضاف ان الاجتماع سيكون بحضور "وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورفقة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي".

وبين عواد أن عقد الاجتماع "من أجل الخروج من هذه الازمة التي وضعها المعترضين على انتخابات الاولمبية ورسم خارطة طريق جديدة تعضد العمل بالقوانين العراقية ومنحها الاولوية في جميع الظروف".