عدنان درجال يخضع لعملية قسطرة قلبية بعد وعكة صحية "خطيرة"

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، يوم الاثنين، أن الكابتن عدنان درجال تعرض لوعكة صحية خطيرة نتيجة انسداد في شريانه، وتم نقله إلى مستشفى ابن البيطار لإجراء عملية قسطرة.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن درجال تعرض لضغوطات كبيرة أثرت على صحته، أبرزها عدم صرف المبالغ المالية المخصصة من وزارة المالية للاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة عامين.

وأضاف أن الإصابة نتجت عن انسداد في شريان الدماغ الذي أثر أيضًا على قلبه.

وأشار بحر العلوم إلى أنه راجع مع درجال في مستشفى ابن النفيس يوم الجمعة الماضي بعد تدهور حالته الصحية، حيث أُجريت له الفحوصات التي أظهرت وضعًا مقلقًا، ومع ذلك، أكد الأطباء أن حالته مستقرة وسيعود إلى صحته الطبيعية.

وتابع بحر العلوم، أن الفحوصات أثبتت تعرض درجال لانسداد في شريان الدماغ الذي أثر على قلبه، لكن الأطباء طمأنوا الجمهور بشأن حالته الصحية.

وناشد بحر العلوم الحكومة العراقية التدخل لرفع الضغوطات عن رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشيراً إلى الأزمة المالية الكبيرة التي يواجهها الاتحاد نتيجة عدم صرف المستحقات المالية منذ سنتين.

وأضاف أن الأنشطة الرياضية مستمرة رغم تلك الأزمة، رغم التزام الاتحاد بإقامة 12 دوريًا لدرجات مختلفة، بالإضافة إلى دفع أجور الحكام والموظفين والمنتخبات الوطنية.