عدنان درجال يخص شفق نيوز بتفاصيل اجتماعه مع الكاظمي ويحسم مصير مباراة الامارات

شفق نيوز/ اكد وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، يوم الخميس، ان المنتخب العراقي سيخوض مباراته امام الامارات سواء أكان ذلك في داخل العراق او خارجه.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال عدم اللعب في العراق فاننا سنحدد ارضنا المفترضة كما اتفقنا اليوم مع الاتحاد الآسيوي على ذلك".

واستغرب درجال "ما يتداول من أنباء بأن الاتحاد الدولي رمى الكرة في ملعب الاتحاد الاماراتي بقبوله ورفضه اللعب في بغداد"، مؤكدا ان "الاتحاد العراقي لهذه اللحظة لم يستلم اي خطاب بشأن ذلك".

ولفت ان، "لقاء جمعه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وشرح له كل مايحدث وحدث ووعد بان يتدخل".

وتابع درجال، "نأمل من الاخوة الاماراتيين في حال كانت الموافقة من خلالهم ان يأتوا لبلدهم الثاني العراق واللعب في بغداد وسيلقون حفاوة واهتمام غير مسبوقين من قبل الجماهير والحكومة العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الشباب والرياضة (رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم) عدنان درجال، بعدم التصعيد.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي، رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد عدنان درجال، التقى مساء اليوم، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة موضوع مباراة العراق والإمارات، وقرار (فيفا) الأخير بعدم إقامتها داخل البلاد".

وأضاف لفتة، أن "درجال شرح للكاظمي تفاصيل القضية، وأن الأخير دعاه إلى عدم تصعيد الموقف، وحلها بالحوار وبـ(التي هي أحسن)"، مرجحاً أن يجري رئيس الوزراء، اتصالاً بالجانب الإماراتي، لدعوة المنتخب على اللعب في بغداد، بعد أن ترك الاتحاد الدولي، القرار إلى الإمارات".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر أمس الأربعاء، إلغاء إقامة لقاء العراق والإمارات، الذي كان مقررا على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، يوم 24 من الشهر الجاري، لأسباب أمنية، وذلك على خلفية القصف الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.