عدنان درجال ويونس محمود يغادران العراق لمهمتين أوروبيتين

شفق نيوز/ توجه وفد الاتحاد العراقي لكرة القدم، برئاسة عدنان درجال، ونائبه الثاني يونس منحمود، إلى برلين، يوم الاثنين، لعقد الصفقة الخاصة بتجهيزات المنتخب الوطني لكرة القدم مع شركة "جاكو" الألمانية.

وأوضح عضو اتحاد الكرة، فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، أن "الدعوة جاءت من قبل الشركة لتصحيح الخلل الذي حصل سابقاً، وسيلتقي الوفد العراقي بمسؤولي الشركة للاتفاق على تجهيز المنتخبات الوطنية مجدداً".

وأشار بحر العلوم، إلى أن "الوفد العراقي سيغادر برلين غداً الثلاثاء، متوجها إلى مدريد، لعقد اجتماع مع رابطة (لا ليغا) ومناقشة جوانب مهمة تخص تطوير الكرة العراقية بشكل عام".

يذكر أن اتحاد الكرة، سبق وأن أعلن فسخ عقده مع شركة "جاكو" الألمانية، لكن الأخيرة هددت أنها ستقاضي الاتحاد العراقي لإخلاله بالاتفاق.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق أن المنتخب العراقي، سيرتدي تجهيزات من إنتاج شركة "أديداس" العالمية في كأس آسيا فقط، وأن عقده مع الشركة العالمية، قد يستمر بعد كأس آسيا أو يلغى ويتم التعاقد مع شركة أخرى.