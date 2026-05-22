عدنان درجال: سأقول مبروك للفائزين بانتخابات اتحاد الكرة

شفق نيوز- بغداد

عقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، مساء الجمعة، مؤتمراً صحفياً في العاصمة بغداد أكد فيه أنه لن يعترض على نتائج انتخابات الاتحاد وسيبارك للفائزين.

وقال درجال خلال المؤتمر: نحن نطرح استراتيجيات لتطوير الكرة، لكن نواجه معوقات أحيانا، وأن كل هذه المشاريع ليست مشاريع عدنان درجال، بل هي شراكة حقيقية، ويجب أن نتعاون على نجاحها وإذا نجحنا أو لم ننجح، فسأبارك للفائزين، الذين سيكملون المشوار لتطوير كرة القدم بالعراق".

وأضاف "اذا لم ننجح في المرحلة المقبلة فاننا لا نستحق قيادة كرة القدم في العراق".

وتابع أن "الاتحاد سيواصل العمل على انجاز جميع مشاريعه في الدورة المقبلة منها تخصيص مركز تخصصي لكرة القدم وسيكون اكبر المراكز بالمنطقة، وان مرحلة ما بعد كأس العالم ستشهد توفير مستلزمات نجاح المشروع بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء علي الزيدي".