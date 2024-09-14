عدنان درجال: رونالدو سيفاجأ بهديتي لوالده

شفق نيوز/ قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أنه جهز مفاجآت بشأن الهدايا التي سيقدمها كرئيس اتحاد للاعب النصر العالمي كريستيانو رونالدو.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز ان كريستيانو رونالدو سيتفاجأ بالهدية التي سنقدمها ومن بين الهدايا ستكون لوالد رونالدو.

ودعا الجمهور العراقي الى التحلي بالروح الرياضية بغية خروج المباراة بأبهى صورة راجيا من الجمهور العراقي ممن لا يملك التذكرة عدم المجيء الى الملعب حفاظاً على نجاح اللقاء المرتقب.

ويلتقي فريقا الشرطة العراقي وضيفه النصر السعودي على ملعب المدينة في العاصمة بغداد ضمن منافسات دوري أبطال نخبة آسيا لكرة القدم.

ووالد رونالدو، هو جوزي افيرو توفي في عام 2005 بسبب الفشل الكلوي الذي أصابه بسبب الإفراط والإدمان على الكحول.

وعندما انتشر خبر الوفاة ، كان النجم البرتغالي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2006 المقامة على الاراضي الالمانية.