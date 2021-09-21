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عدنان درجال: تأجيل خليجي 25 جاء لظروف ستصب بصالحنا

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-21T09:48:41+0000
عدنان درجال: تأجيل خليجي 25 جاء لظروف ستصب بصالحنا

شفق نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال يوم الثلاثاء، أن تأجيل بطولة خليجي 25 الى مطلع عام 2023 ، لم يكن يتعلق بأي ظرف او طلب من العراق بل العكس هو الصحيح، مشيرا إلى أن قرار رؤساء الاتحادات الخليجية مع أن تكون البطولة عراقية بصرية. 

وأضاف درجال في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "تأجيل البطولة بسبب ازدحام المنهاج الرياضي خلال الفترة المقبلة بين بطولة كأس العرب وتصفيات كأس العالم وانطلاق مونديال الدوحة 2022 وقد تفهم الجميع برحابة صدر ما صدر من مقررات، ونحن بدورنا نراها مفيدة وتوفر لنا حيزا مهما من الوقت للخروج ببطولة متكاملة تليق بمكانة العراق والبصرة الحبيبة على أكمل وجه".

ودعا درجال؛ "الجماهير الرياضية والإعلام الرياضي الى ادامة زخم الدعم والاستمرار بالتحضير لتكون بطولة على اعلى المستويات بمنشآت رياضية كبيرة وجماهير هادرة نتوقع ان يكون حينها الحضور بنسبة هائلة".

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