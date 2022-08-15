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عدنان درجال: الكل متخوف من الوضع السياسي فكيف نتعاقد مع مدرب اجنبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-15T14:48:41+0000
عدنان درجال: الكل متخوف من الوضع السياسي فكيف نتعاقد مع مدرب اجنبي

شفق نيوز / عد وزير الشباب والرياضة ، رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، اليوم الاثنين، عن "صعوبة" التعاقد مع مدرب اجنبي في ظل الظروف السياسية الحالية، مبينا أن الجميع خائف من تطورات الأمور.

وقال درجال في مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز انا "متخوف من وضع البلد ولا اعرف شخصياً الى أين يذهب البلد"،

مبينا أن "وضع البلد غير مستقر وعموم الناس متخوفة في الداخل والخارج ولا يعلم الجميع ماذا سيحل بالعراق في ظل هذه الأزمة السياسية".

وأضاف درجال "لهذا من الصعب أن نتعاقد مع مدرب اجنبي ونقول له (تعال نتعاقد معك) ونحن أنفسنا لا نعرف الى أين بلدي ذاهب".

وأوضح رئيس اتحاد الكرة "لو فرضا اننا وقعنا مع المدرب الاجنبي وحدث بعدها طارئ، ولا نعرف الظروف، فكيف ستكون الامور وكيف بعد ذلك اجبره ان ياتي هنا، ولهذا من الصعب التعاقد مع مدرب اجنبي في هذه الظروف".

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