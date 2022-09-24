عدنان حمد يربط بين الكرة العراقية والوضع السياسي: لن أرفض تدريب المنتخب

شفق نيوز/ قال المدرب العراقي عدنان حمد، يوم السبت، إن وضع الكرة العراقية مرتبط بالوضع السياسي العام في البلاد، مؤكداً أنه لن يرفض تدريب المنتخب العراقي.

وقال حمد في تصريح متلفز اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد العراقي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لم يفاتحه لتدريب المنتخب الوطني العراقي"، مبينا ان "تدريب المنتخب العراق هو شرف لكل مدرب ولن يرفض تدريب المنتخب كون هذا واجب وطني".

وأضاف، "في ظل الوضع الحالي للمنتخب لن يحقق انجاز اي مدرب حتى لو قاده المدرب مورينيو".

وتابع ان "الكرة العراقية داخلة في دوامة و لا يوجد تخطيط ولا ستراتيجية في العمل".

واشار الى ان "تطور الكرة العراقية وعودتها لوضعها الحقيقي مرهون بالوضع الحالي للبلد الذي يمر بفوضى وعدم استقرار منذ مدة طويلة".

وكان حمد قاد منتخب الأردن الى الفوز على منتخب سوريا في البطولة الرباعية ليضرب موعداً مع منتخب سلطنة عمان الذي فاز على منتخب العراق بفارق ركلات الترجيح ، في المباراة الختامية.