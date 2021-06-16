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عدنان حمد مدرباً للمنتخب الأردني عقب خروجه من التصفيات الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-16T20:32:29+0000
عدنان حمد مدرباً للمنتخب الأردني عقب خروجه من التصفيات الآسيوية

شفق نيوز / قرر اتحاد كرة القدم الأردنية، يوم الأربعاء، تعيين المدرب العراقي عدنان حمد، مديراً فنياً للمنتخب الأول، خلفاً للمدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، الذي قُبلت استقالته.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسمياً، ذكر فيه: "بناء على ما شهدته مشاركة المنتخب الوطني الأول في التصفيات المشتركة من أداء متواضع ونتائج لم ترق للتوقعات، فقد اجتمعت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وقررت قبول استقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان فانديرهايدن".

وأضاف البيان، أن "الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة عينت المدرب عدنان حمد، مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول، ليقود المرحلة المقبلة ابتداءً من مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في الدوحة يوم 21 حزيران الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2021.

وكان المنتخب الأردني قد خسر أمس الثلاثاء، فرصته الأخيرة للتأهل الى للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، عندما خسر مباراته الأخيرة في التصفيات أمام نظيره الأسترالي بهدف نظيف سُجل في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وترك منتخب الأردن، أكثر من علامة استفهام خلال مشواره في التصفيات الحالية المؤهلة للجولة الحاسمة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم، حيث أهدر العديد من النقاط المهمة، كان من بينها التعادل أمام الكويت.

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