عدم توفر الأموال يعيق تسمية مدرب أجنبي لقيادة المنتخب العراقي

شفق نيوز / كشفت الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن سبب التأخر الحاصل في التفاوض والتعاقد مع مدرب المنتخب الجديد لغاية الآن.

وأبلغ مصدر في الاتحاد، وكالة شفق نيوز، أن "سبب تأخّر الاتحاد عن تعاقده مع مدرب أجنبي جديد لقيادة المنتخب لأربع سنوات مقبلة، هو عدم توفر المال تحت اليد حالياً".

وأضاف المصدر، أن "لجنة المستشارين ستعقد مساء اليوم اجتماعاً مع رئيس الاتحاد عدنان درجال، لمناقشة موضوع تسمية المدرب الأجنبي الجديد، وجوانب أخرى تخص المدرب القادم".

وأشار إلى أن "عروضاً عديدة مازالت تصل إلى الاتحاد لسير مدربين أجانب معروفين، لغرض التعاقد مع الاتحاد وقيادة المنتخب العراقي".

وأوضح المصدر، أن "التجديد سيكون سنوياً وحسب النتائج التي سيحققها المدرب مع المنتخب ومستوى أدائه، إذ يمكن فسخ العقد أو تجديده سنوياً في ضوء المعطيات الملموسة من المدرب".

ولفت إلى أن "سبب عدم طرح اسم أحد المدربين، هو حتى لا يرى نفسه الأبرز والأهم من بين البقية، ليقوم بالمطالبة بشروط تعجيزية وعالية".

ويعتزم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اختيار المدرب الجديد لقيادة المنتخب الأول، من إحدى المدارس الكروية الثلاث، وهي (الإسبانية، الأرجنتينية، والكولومبية).