"عدم الشرعية" تلاحق انتخابات الجوية وتهدد إدارتها بالحل

شفق نيوز / أكد مدرب بناء أجسام وعضو الهيئة العامة لنادي القوة الجوية مرتضى المياحي، رفع شكوى قضائية لدى المحاكم العراقية الرياضية، بسبب عدم شرعية انتخابات النادي الأخيرة.

وقال المياحي، لوكالة شفق نيوز، إن "يوم المرافعة حدد، وسيكون يوم 15 من الشهر الجاري، وأن 5 أعضاء رشحوا وفازوا بمناصب هم ليسوا في الهيئة العامة لأنهم لم يكملوا المدة القانونية المشروطة على عضو الهيئة العامة حسب اللوائح الانتخابية".

وأوضح عضو الهيئة العامة لنادي الجوية، أن "المدة القانونية لأي عضو هيئة عامة يجب أن تكون سنة على الأقل والشرط لم يتطابق مع خمسة من الأعضاء الفائزين".

وأشار إلى أنه تعرض لـ "ضغوط وتهديدات برسائل لثنيه والضغط عليه لسحب الدعوى، إلا أنه لم يتأثر ليمضي بالقضية"، مبيناً أن "نجوماً كباراً كانوا قد مثلوا النادي، ساعدوه وساندوه لإنجاح مسعاه لإظهار الحق وحجب الذين لا يحق لهم قيادة النادي كونهم خارج الضوابط.