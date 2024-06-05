"عدم الرد".. عماد محمد يفضل الصمت بعد تصريحات كاساس

شفق نيوز/ رفض مدرب منتخب الشباب العراقي عماد محمد، الرد على تصريحات مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، حيث شبه الأخير مقارنة إنجازات المنتخبين بـ"الحصان والحمار".

وقال مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس في مقابلة تلفزيونية، إن "مقارنة عماد محمد بإنجاز منتخب الشباب مع المنتخب الوطني، كأنما تقارن الحصان بالحمار".

واضاف، كاساس، "لو حصل في إسبانيا أن يهاجم مدرب منتخب الشباب مدرب منتخب بلده الأول، سيتم إقالته فوراً. الجمهور يهاجم عماد محمد في كل مكان، وأنا كنت أقدم له الدعم".

وكان عماد محمد قال في تصريح سابق "لماذا تهاجمون الاولمبي وانجازات الأولمبي والشباب افضل من ما حققه الوطني في ظل كاساس".

ووجه مراسل وكالة شفق نيوز، سؤالاً للمدرب عماد محمد، حول هذه التصريحات، والذي رفض الإجابة واكتفى بالقول (السلام عليكم ..ليس لدي اي رد).