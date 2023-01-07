عدسة شفق نيوز توثق تدريبات الأبيض الإماراتي في خليجي البصرة

شفق نيوز/ اجرى لاعبو المنتخب الاماراتي، يوم السبت، وحدة تدريبية في ملعب نادي الميناء بمدينة البصرة جنوبي العراق.

ويلتقي المنتخب الإماراتي اليوم نظيره البحريني ضمن بطولة خليجي 25 التي انطلقت فعالياتها أمس الجمعة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، تدريبات الأبيض الإماراتي في ملعب الميناء قبيل انطلاق مباراته الأولى في البطولة.

وأمس الجمعة، انطلقت فعاليات بطولة خليجي 25 بلقاء المضيف المنتخب العراقي والمنتخب اليمني والذي انتهى بالتعادل السلبي.