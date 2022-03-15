عدسة شفق نيوز توثق استعدادات ملعب المدينة لاحتضان مباراة التصفيات.. صور

وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، استعدادات وزارة الشباب والرياضة العراقية لموعد اقامة تصفيات كاس العالم بين المنتخبين العراقي والاماراتي على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وتظهر الصور أعمال تهيئة ملعب المدينة في منطقة الحبيبية ببغداد، لاحتضان مباراة المنتخبين المقررة في 24 من شهر اذار الحالي ضمن تصفيات كأس العالم.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن وصول معدات تقنية (VAR) إلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد لضبط مجريات المباراة، وذلك للمرة الاولى بتاريخ الكرة والملاعب العراقية.