عداء عراقي يحطم رقمين قياسيين ويتوج بذهبية 200 متر في البطولة العربية

شفق نيوز- القاهرة

أعلن مدير إعلام الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى، ميثم الحسني، يوم الأربعاء، أن العداء العراقي فلاح حسن هادي حقق إنجازاً لافتاً بعد تحطيمه الرقمين العربي والعراقي في سباق 200 متر ضمن منافسات البطولة العربية المقامة حالياً على استاد قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في مصر.

وقال الحسني لوكالة شفق نيوز، إن فلاح حسن أحرز الميدالية الذهبية لسباق 200 متر مسجلاً زمناً قياسياً بلغ 20.62 ثانية، ليكسر الرقم العربي لفئة دون 23 عاماً.

وأضاف أن العداء البحريني محمد حاجي حل ثانياً بزمن 20.96 ثانية، فيما جاء المغربي وليد البصيري في المركز الثالث بزمن 20.98 ثانية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة لألعاب القوى العراقية، مشيراً إلى أن نجم فلاح حسن واصل سطوعه بعد نجاحه في تحقيق ثنائية ذهبية في سباقات السرعة خلال البطولة.

ونقل الحسني عن رئيس الاتحاد العراقي لألعاب القوى طالب فيصل، قوله إن هذا الإنجاز الكبير يعكس حجم العمل والجهود المبذولة من قبل الاتحاد والجهاز التدريبي، ولا سيما مدرب اللاعب عدنان محسن، مؤكداً أن تلك الجهود أثمرت نتائج مميزة حظيت بإعجاب ومتابعة واسعة من المشاركين.

وأضاف فيصل أن هذه النجاحات تحققت رغم الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها ألعاب القوى العراقية، مبيناً أن الإصرار على المشاركة في البطولات الخارجية جاء للحفاظ على جهود الرياضيين وعدم التفريط بفرصهم في تحقيق الإنجازات، معرباً عن أمله في توفير رعاية خاصة للمواهب الرياضية بما يسهم في استمرار حصد النتائج المشرفة مستقبلاً.