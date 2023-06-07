عداء عراقي يحصد ميدالية فضية اسيوية

شفق نيوز/ فاز العداء العراقي الشاب مصطفى محسن حزام بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر عدو، يوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة آسيا للشباب المقامة حالياً في مدينة يوتشين بكوريا الجنوبية.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد ألعاب القوى، زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "عداء منتخبنا الشاب مصطفى محسن حزام قطع المسافة بزمن بلغ 3.52.18 دقيقة".

وأضاف أن "العداء مصطفى محسن حزام سبق أن حقق قبل شهر ميدالية برونزية في بطولة اسيا للناشئين التي اختتمت في اوزبكستان".

وبين ان "منتخب العاب قوى العراق رفع حصيلته من الميداليات التي تحققت في هذه البطولة لتكون اثنين فضية وبرونزية، والتي حققها زميله زين العابدين مخلص في سباق 3000م".

ولفت جواد الى ان "الرياضيين ما زالا لاعبين ناشئين ويعدان من اصغر العدائين المشاركين في البطولة الاسيوية للشباب".

وكان العداء العراقي الواعد زين العابدين مخلص طعمة، قد نال الوسام النحاسي في فعالية 3000 آلاف متر في منافسات بطولة آسيا للشباب بألعاب القوى التي انطلقت في الرابع من الشهر الجاري بمدينة يوتشين في كوريا الجنوبية بعد ان قطع مسافة السباق بزمن بلغ 8.42.26 دقيقة.