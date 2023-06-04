عداء عراقي "ناشئ" يتغلب على "الكبار" ويخطف وساماً نحاسياً في بطولة اسيوية

شفق نيوز/ خطف العداء العراقي الواعد زين العابدين مخلص طعمة، الوسام النحاسي في فعالية 3000 آلاف متر في منافسات بطولة آسيا للشباب بألعاب القوى التي انطلقت اليوم بمدينة يوتشين في كوريا الجنوبية.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد ألعاب القوى العراقي زيدون جواد جودي لوكالة شفق نيوز؛ ان العداء الشاب قطع مسافة السباق بزمن بلغ 8.42.26 دقيقة.

وأضاف جودي ان العداء زين العابدين مخلص مازال لاعباً ناشئاً ويعد من أصغر العدائين المشاركين في السباق وفي البطولة الحالية، مشيرا إلى ان الاتحاد العراقي يوليه أهمية يستحقها ليصبح عداءً ذا شأن في المستقبل القريب.