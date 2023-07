عداءة اثيوبية تضل طريق السباق وتخسر المنافسة في آخر لحظة.. فيديو

شفق نيوز/ خسرت العداءة الإثيوبية، سنبيري تيفيري، المركز الأول في آخر لحظة، في الولايات المتحدة، بسبب اتخاذها طريقاً مغايراً، بعدما كانت تتجه نحو خط النهاية، في سباق الـ10 كيلومتر لـ "بيتش ثري رود ريس".

وتشارك مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر كيف كانت تيفيري، تتصدر السباق بكل ثقة، قبل أن تتجه يمينا، بينما كان عليها الاستمرار نحو خط النهاية.

ويمكن سماع المتفرجين وهم مذهولون مما كان يحدث، حيث كانت العداءة قريبة جدا من التتويج.

بعد بضع لحظات، عادت تيفيري أدراجها وحاولت اللحاق بالركب، لكن منافساتها سبقنها لخط الوصول.

A heartbreaking situation today as Senbere Terferi takes the wrong turn meters from the finish line of the Peachtree Road Race. It cost her a 2nd consecutive win in the Atlanta 10K. pic.twitter.com/qcwFIVCqej