عداءان عراقيان يتأهلان للمشاركة في بطولة العالم للشباب في بيرو

شفق نيوز/ أعلن المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى زيدون جواد، عن تأهل عدائين عراقيين رسميًا للمشاركة في بطولة العالم للشباب في ألعاب القوى، التي ستُعقد في العاصمة البيروفية ليما خلال شهر آب المقبل.

وقال جواد لوكالة شفق نيوز إن التأهل جاء عن جدارة واستحقاق بعد تسجيل العداءين أرقامًا تأهيلية مكنتهما من الحصول على مقعدين في البطولة العالمية.

وأوضح أن العداء مقتدى علي رحيم سجل رقمًا تأهيليًا قدره 52.71 ثانية في فعالية 400 متر حواجز، خلال مشاركته في بطولة أزمير الدولية التي أقيمت نهاية يونيو الماضي، والتي تؤهل لبطولة العالم للشباب ودورة الألعاب الأولمبية في باريس. أما العداء عباس عودة نمر، فقد سجل رقمًا جيدًا قدره 51.50 ثانية، خلال مشاركته في بطولة آسيا للشباب في الإمارات وبطولة العرب تحت 23 عامًا التي نظمتها مصر.

وأضاف جواد أن هناك محاولات ومخاطبات مع الاتحاد الدولي للعبة من أجل إشراك العداء مصطفى محسن حزام، صاحب أفضل إنجاز في آسيا والحائز على وسامين، فضي وبرونزي، في بطولة آسيا بفعاليات 1500 متر و3000 متر. وأشار إلى أن اتحاد اللعبة يسعى لتأمين معسكر تدريبي مناسب للعدائين، يعزز من قدراتهما الفنية والبدنية قبل المشاركة في بطولة العالم للشباب.