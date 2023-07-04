عبر 3 مجموعات.. اتحاد الكرة يجري قرعة دوري الناشئين الممتاز

شفق نيوز/ أقيمت، اليوم الثلاثاء، قرعةُ دوري الناشئين لأنديةِ الدوري الممتاز في مقرّ الاتحاد العراقي لكرة القدم، فيما تم تقسيم الفرق المشاركة على 3 مجموعات.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "اجتماعا تم بحُضور عضو لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ علي عبيس، وممثلي الأندية المشاركة في الدوري ناقش آلية الدوري مع ممثلي الأندية المشاركة البالغ عددها (18) نادياً".

وأضاف البيان "قسمت الأنديةُ المشاركة على ثلاث مجاميع، ضمت المجموعةُ الأولى أندية (الشرطة، الطلبة، الكرخ، الصناعة، النفط، الكهرباء)، بينما المجموعة الثانية ضمت أندية (الزوراء، القوة الجوية، نوروز، الحدود، أربيل)، فيما تألفت المجموعةُ الثالثة من (نفط ميسان، كربلاء، النجف، القاسم، الديوانية، نفط الوسط، نفط البصرة).

وتابع البيان ان "قرعة الجولة الأولى أسفرت عن المواجهاتِ في الدور الأول، هي كما يلي (الصناعة /الكهرباء، النفط /الكرخ، الشرطة / الطلبة، القوة الجوية/ نوروز، أربيل / الحدود، نفط ميسان / نفط البصرة، القاسم / نفط الوسط، كربلاء/ النجف، بينما سيكون الزوراء والديوانية في حالةِ انتظار".

ولفت البيان الى أن "لجنة المسابقات حددت يوم العاشر من الشهر الحالي موعداً لانطلاق مبارياتِ الدوري".