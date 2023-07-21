عبر شفق نيوز.. رسالة من درجال إلى اللاعبين العراقيين المحترفين في السويد

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، يوم الجمعة، اتخاذه إجراءات سريعةً عبر اتصالات يجريها مع لاعبي المنتخب الوطني المحترفين في السويد، والذين يمتلكون الجنسيتين العراقية والسويدية.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، انه سيجري اتصالات عاجلة مع لاعبي المنتخب العراقي المحترفين الذين يقيمون في السويد ممن يمتلكون جوازي السفر العراقي والسويدي لإبلاغهم بعدم وضع أنفسهم في أي جانب من جوانب التوتر الحاصل بعد الأحداث الأخيرة نتيجة تداعيات حرق نسخة من القرآن الكريم.

واضاف ان الاتحاد العراقي سيوجه اللاعبين المحترفين بالابتعاد عن الرد لأي مسائلة عن رأيهم، ربما يتعرضون لها من قبل السلطات السويدية كونهم رياضيين، مشددا على ضرورة عزل الأمور السياسية عن الرياضية حفاظاً على أبنائنا الرياضيين هناك .

ومضى بالقول يجب ان نبلغ اللاعبين الابتعاد عن الحديث بالسياسة، وفصل الأمور السياسية بشكل نهائي، مؤكدا في ذات الوقت استنكار الاتحاد العراقي بشدة لما حدث وتضامنه مع الشعب والحكومة العراقية والأمة الإسلامية بالدفاع عن كتاب الله الكريم.

من جانبه أبلغ محمد عماد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، وكالة شفق نيوز، إن اللاعبين العراقيين المحترفين في السويد هم كلا من "امير العماري، عمار محسن ، الاي فاضل، الان محي الدين ، امير الحموي، يوسف الامام ، سومر ماجد".

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وابلغت السفيرة السويدية بمغادرة بغداد، كما قررت استدعاء القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم.