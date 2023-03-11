عبر شفق نيوز.. درجال يعلن تكريم شباب العراق 5 آلاف دولار لكل لاعب

شفق نيوز/ أعلن رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، يوم السبت، تكريم لاعبي منتخب شباب العراق بـ5 آلاف دولار لكل لاعب بعد تحقيق الفوز على إيران والتأهل لنصف نهائي آسيا وبلوغ كأس العالم للشباب.

وقال درجال في اتصال هاتفي من اوزبكستان مع وكالة شفق نيوز، إن "إتحاد الكرة قرر تكريم بعثة منتخب الشباب بمبلغ 5000 دولار لكل لاعب بمناسبة التأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على ايران 1-0".

وكان منتخب العراق حقق الفوز على ايران في ربع نهائي بطولة كاس اسيا الجارية في اوزبكستان بهدف جاء باقدام علي جاسم بالدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتأهل لنصف نهائي البطولة إلى كأس العالم للشباب إذ تتأهل الفرق الاربعة الاوائل الى المونديال الشبابي المقرر هذا العام في إندونيسيا.