عبر سفوان.. الزوراء يتوجه براً إلى الكويت للقاء العربي

شفق نيوز / غادر وفد نادي الزوراء، صباح الجمعة، إلى الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي براً، استعداداً لمواجهة العربي الكويتي يوم الاثنين القادم ضمن الجولة الخامسة لدوري المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي.

وقال مشرف الفريق، عبد الكريم رزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الفريق اكتمل بعد التحاق كافة لاعبيه ولاسيما لاعبي المنتخب، وجرى التوجه من محافظة البصرة إلى الكويت براً بعد أن وصل الفريق أمس إلى البصرة جواً".

وأضاف رزاق، أن "الفريق سيجري مساء اليوم وحدة تدريبية خفيفة وسيجري تدريباته الاعتيادية للأيام المتبقية قبل اللقاء، استعداداً لمواجهة العربي الكويتي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي المقررة في 27 من تشرين الثاني الجاري".

وكان نادي الزوراء العراقي، قد فاز أمام نظيره العربي الكويتي، في مستهل مشواره ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المباراة التي جرت في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، في أيلول الماضي وانتهت بنتيجة 1-2.